Gf Vip, Gianmaria si dichiara a Sophie e lei lo scarica: «L'ho illuso, mi spiace». La reazione della ex

È entrato da single e ha provato a riconquistare la sua ex Soleil Sorge, poi si è ricordato di essere fidanzato (e innamorato) di Greta la ragazza che ha lasciato fuori la casa del Gf Vip e ora lo ritroviamo attratto da Sophie. Uno dei personaggi più discussi (e più confusi) di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo che si è presentato come grande playboy sembra in realtà non riuscire a tenersi neanche una donna al suo fianco.

Accusato di non aver coraggio di prendere una decisione, la scorsa puntata Gianmaria Antinolfi ha però spiazzato tutti. Anche Alfonso Signorini è rimasto sbigottito di fronte alle parole dell''imprenditore napoletano che dopo aver lasciato la fidanzata Greta in diretta si è dichiarato a Sophie Codegoni. «Qua dentro ho trovato una persona bellissima, non solo esteticamente ma anche interiormente» e ha continuato la sua sviolinata «si può scappare da tutto ma non da se stessi».

Gf Vip, Sophie scarica Gianmaria: cosa ha detto

Un'attrazione nata quasi da un giorno all'altro dopo che Gianmaria si dichiarava innamorato di Greta, incontrata qualche settimana fa nel loft di Cinecittà. E se nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne sembrava in parte corrispondere le attenzioni di Gianmaria, dopo la puntata di venerdì scorso, Sophie si è detta sicura di non voler intraprendere alcuna relazione con lui. Si è confidata con le altre vippone Raffaella Fico e Francesca Cipriani: «Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo, anche se non è il mio tipo, però è nata».

Ma ora la modella milanese sembra proprio volergli dare un bel due di picche: «La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza - ha continuato a confidare - e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. Va a finire in altro. È nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace». Parole che Sophie prima o poi dovrà dire anche al conquistador campano. Chissà come la prenderà Gianmaria.

La reazione social dell'ex di Antinolfi

Nel frattempo Greta Mastroianni nelle sue storie instagram ha voluto dire la sua. Ha pubblicato l'immagine delle fermate della metro aggiungendo tra le stazioni la fermata "Cuore di Gianmaria". La ragazza scaricata in diretta nazionale ha quindi paragonato l'ex fidanzato a una fermata della metro, ma non al capolinea. Sarà finita tra i due o Gianmaria quando scoprirà che Sophie lo sta per scaricare tornerà sulla retta via?

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA