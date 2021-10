GF Vip, Sonia Bruganelli contro Raffaella Fico: «Nella casa sei invisibile», ma l' inquilina non ci sta

GF Vip, Sonia Bruganelli contro Raffaella: «Nella casa sei invisibile», ma la Fico non ci sta. La lite con Soleil a causa di un bicchiere lanciato durante un gioco è al centro della decima puntata che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it.

Raffaella Fico sotto attacco per la reazione "spropositata" avuta dopo il lancio di un bicchiere da parte di Soleil durante un gioco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. «Se si fosse spaccato - ha spiegato la Fico in diretta - ci saremmo fatti male, Soleil deve stare molto più attenta».

Alcune ragazze nella casa accusano Soleil di essere arrogante e di non chiedere mai scusa, ma l'influencer non si lascia intimidire «Quando sono fatti banali è inutile chiedere scusa».

«Molte donne della casa - ha commentato Adriana Volpe - temono la personalità da regina di Soleil Sorge. E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro Soleil perché è l'unico modo per fare scacco matto alla Regina».

Effettivamente la Fico è l'unica che parla in modo diretto quando si tratta di Soleil «Questi bicchieri sono molto fragili, se si fosse paccato mi facevo male, nessuno la condanna. Io ho replicato il gesto. Nessuno ha il coraggio di prendere posizione quando si tratta di Soleil».

Per la Bruganelli la Fico è invisibile nella casa «Raffaella, se ti tolgono dalla cucina, non fa differenza». «Se essere in casa vuol dire essere arrogante - replica la Fico - io non sono così. Se devo stare in casa ad insultare le persone preferisco uscire a testa alta».

