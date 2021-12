Gf Vip, Soleil Sorge e Alex Belli. Parla la mamma: «Non c'era nulla, il suo fidanzato Carlo l'aspetta»

«Vorrei che si allontanasse da mia figlia» aveva scritto la settimana scorsa su Instagram Wendy Kay a proposito di Alex Belli e dell'infinito tira e molla con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Ora che il concorrente è stato squalificato dal reality e il desiderio dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato esaurito, la Kay torna a parlare dell'ex coinquilino e non risparmia le critiche.

Raggiunta da Casa Chi, la madre è intervenuta a difesa della figlia, che dopo la scenata con Delia Duran e l'esclusione di Alex Belli dal programma si è sentita tradita. «È stato tutto programmato prima di entrare, hanno fatto il loro show – ha commentato Wendy Kay –. Non va bene per l'emotività delle persone, un po' di ritegno ci voleva. Alex ha ignorato la benevolenza di mia figlia. Ha voluto a tutti i costi creare questa storia drammatica, non sapendola gestire. Per fortuna è uscito».

Alex Belli e Soleil Sorge, era vero amore?

In tutte queste settimane l'ex concorrente di Pechino Express non ha mai perso di vista Soleil Sorge e, nonostante la lontananza, ha seguito con attenzione il presunto flirt della figlia con il controverso concorrente e anche per questo esclude che tra i due ci sia mai stato vero amore. «Lui parlava di grande amore, io vi posso garantire che non è il tipo di mia figlia. Non si innamorerebbe mai di lui. È una questione umana, di amicizia. La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie».

Se non era amore, che dire allora dell'ultimo bacio di fuoco tra Alex e Soleil? Secondo la madre si è trattato solo di un'ottima performance da attrice, degna delle migliori scuole di recitazione di Los Angeles. «Lei era molto arrabbiata ed ha voluto vendicarsi. Ricordiamoci che mia figlia ha studiato recitazione. Quando vuole è una bravissima attrice. Ha voluto mostrare davanti a tutti questo smacco”.

Il fidanzato di Soleil Sorge

Ora che Alex Belli è finalmente acqua passata, Soleil Sorge deve pensare solo a se stessa e al fidanzato Carlo che da mesi l'attende fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la loro breve frequentazione prima di entrare nel reality e le vicissitudini degli ultimi giorni, Carlo sarebbe ancora legato a Soleil: «Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex e lei non ha limitato le ferite per lui. Ma questo è uno spettacolo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA