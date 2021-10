GF Vip, Soleil finge con Dayane? L'audio compromettente: «Voglio distruggere lei e Zorzi»

Sarebbe a rischio l'amicizia tra Soleil Sorge e Dayane Mello, a causa di un audio compromettente, diffuso in una storia Instagram dall'influencer e opinionista Deianira Marzano, che toglierebbe credibilità alla concorrente del GF Vip 6.

«Metti me e lui (riferito a Marco Ferraro, in arte Iconize) nella Casa insieme come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso»: queste le parole pronunciate dalla concorrente italo-americana che dimostrerebbe la sua volontà di entrare in Casa con Iconize e mettersi contro la sua amica Dayane.

La notizia non farà felici i fan di Dayane Mello, che stanno sostenendo Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6. Le fanpage della modella brasiliana sono completamente schierate dalla sua parte, ma questo audio potrebbe cambiare davvero tutto.

Dalle parole pronunciate da Soleil, emerge il suo desiderio di “distruggere” il percorso sia di Dayane che quello di Zorzi. Nel suo mirino sembra fossero finiti entrambi, che, alla fine, si sono anche contesi la vittoria.

Ma, molto probabilmente Soleil non avrebbe potuto mettere i due ex gieffini in una brutta posizione. Il pubblico, lo scorso anno, era diviso in due e ha portato entrambi in finale. La vittoria è stata conquistata da Zorzi. Ma la Sorge non avrebbe avuto dalla sua parte Iconize: nell’audio in questione si sente la risposta di Marco «No amore».

Stasera, durante la nuova puntata del GF Vip 6, Alfonso dirà a Soleil cosa sta accadendo fuori? L'unica certezza, per ora, è che Iconize non entrerà nella casa, come lui stesso ha dichiarato, smentendo le indiscrezioni che lo vedevano varcare la porta.

Intanto, interviene Zorzi, con la sua talgiente ironia, che dà una chiara risposta a Soleil, con un tweet:

