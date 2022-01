GF Vip, Soleil scarica Alex Belli: «Non ho mai valutato l'opzione di fidanzarmi con lui. È sposato»

GF Vip, Soleil scarica Alex Belli: «Non ho mai valutato l'opzione di stare insieme. Lui è sposato». La puntata di venerdì sera si apre come sempre sul triangolo più discusso di questa edizione che ha regalato al GF Vip grandi ascolti per la gioia di casa Mediaset.

Se la scorsa puntata Alex Belli ha dichiarato il suo amore per Soleil, l'influencer, da parte sua ha sempre evitato il discorso. Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 28 gennaio ha messo alle strette la Sorge per capire la verità.

Soleil cerca di tenere sempre il focus su Alex Belli e sulla sua dichiarazione d'amore, ma Signorini la incalza: «Alfonso - amma Soleil - sapevo già da tempo che lui mi amasse, ancora prima che me lo dicesse. Lui è sposato e non c'è futuro tra di noi, non ho mai valutato l'opzione di stare insieme. Se avessi voluto questa cosa l'avrei resa più chiara, non ho mai voluto mettere in crisi il loro rapporto. Fuori esiste un fidanzato, non so se persiste».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 22:16

