GF Vip, la lunga notte di Soleil: «Il branco ha vinto». E scoppia la polemica nella casa

Soleil Sorge è di nuovo nel bel mezzo della bufera. Che la sua personalità forte possa essere vista come un ostacolo all'interno della casa del Grande Fratello Vip non è certo una novità. Ma, dopo la puntata di lunedì 3 gennaio, la cosa è diventata davvero chiara. Nella notte è scoppiata la polemica a causa di quelle nomination che non sono state proprio digerite da Soleil.

È stata una notte davvero lunga quella del post puntata per la modella. Tutti i nodi stanno venendo al pettine all'interno della casa più spiata d'Italia. Durante la trentunesima puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, è successo davvero di tutto. Le emozioni e gli scontri non sono mancati e già c'è attesa per la prossima puntata per vedere come si evolverà la situazione.

Eva Grimaldi ha raccontato del suo passato molto difficile che ha fatto scendere molte lacrime sia all'intenro della casa che ai telespettatori. Così Alfonso Signorini ha voluto regalare alla sua «vippona» un lieto fine, facendole incontrare sua moglie Imma Battaglia.

Poi è stato il turno della lite tra Alex Belli e Alessandro Basciano. L'attore ha fatto di nuovo rientro nella casa per un chiarimento, ma i due sono quasi venuti alle mani e Alfonso Signorini è dovuto intervenire per evitare il peggio. A farne le spese maggiori è stata proprio Soleil. L'influencer non ha avuto la possibilità di parlare con l'attore sia per chiarire la loro situazione che per avere un po' di conforto. Già perché in molti nella casa sembrano non sopportarla. Quasi la metà degli inquilini la vorrebbe eliminare dal gioco e senza più Alex a sostenerla le cose si complicano sempre di più. Dopo la nomination di ieri sera, Soleil ha dichiarato: «Ha vinto il branco». E da lì è scoppiata la bufera.

Già durante la puntata Adriana Volpe aveva accusato Miriana Trevisan di aver creato una sorta di branco contro Soleil Sorge. Tuttavia solo dopo le nomination a fine puntata, si è capito che l’opinionista aveva ragione. Soleil Sorge è nel mirino del gruppo capitanato dalla Trevisan.

Sui social in molti si sono scagliati contro la Trevisan, additata di essere quasi ossessionata dalla presenza di Soleil all'interno della casa. L'influencer, dal canto suo, può contare sul sostegno di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, ma le tre, prima della puntata, non si sono accordate nel votare la stessa persona e così facendo Soleil è finita al televoto.

Il banco ha finalmente scoperto le proprie carte e adesso inizia il gioco. Nelle prossime puntate scopriremo chi riuscirà ad uscire vincitore dallo scontro che coinvolge il televoto degli italiani. Di sicuro sembra chiaro che la Trevisan non si darà pace fino a che una delle due non abbandonerà la casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 16:55

