Gf Vip, Soleil e Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: «Io ti amo»

Pensavate che il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran fosse ormai a un punto morto e che questa infinita soap opera non avesse più molto da dire? Nulla di più sbagliato, perchè la storia poche ore fa ha visto nuovi scenari, del tutto inaspettati (almeno per la maggior parte di chi segue). Durante una festa in maschera, ieri sera, è scattato infatti un bacio appassionato: e stavolta il protagonista del bacio non è Alex Belli, ma le due ragazze, Delia e Soleil.

Gf Vip, dietrofront di Alex Belli: addio all'amore libero. «Nuove regole, "esclusività"»

Già, tutto vero: durante la festa Delia e Soleil si sono letteralmente avvinghiate, baciandosi con un trasporto che raramente si è visto anche con lo stesso Alex. Un momento hot, durante il party con dj set e alcol a fiumi: resta da capire cosa diranno ora i protagonisti del famoso "amore libero" di quanto appena accaduto. Daranno la colpa all'alcol, o è stato fatto tutto con la massima lucidità (anche troppa)? Una prima spiegazione l'ha data Soleil, poco dopo: «Le dicevo hai brutte vibrazioni, liberatene, allora l'ho tirata e ci siamo baciate», ha detto la Sorge a Sophie.

Soleil litiga con Alex, poi crolla: «Ti amo»

Dalla stessa Soleil, arriva poi anche un altro attacco ai danni del solito Alex Belli: «Sotto le coperte mi hai detto 'Soleil ti amo' - le sue parole - tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio la tua vita». «Basta fare la paracula, ammetti i tuoi sentimenti - ribatte lui - io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me».

Soleil a quel punto perde la testa: «Non voglio sentirti dire che non mi espongo. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Sì è vero ci stavamo innamorando, ma adesso mi hai deluso, mi fai schifo». Poco dopo, il crollo definitivo: «Sono qui, esco allo scoperto. Io l'ho sempre detto che ci siamo stra-amati e ci stavamo innamorando seriamente, l'ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L'ho sempre detto che ti amo, di che c***o stai parlando?».

I commenti sui social

Le immagini del bacio tra Delia e Soleil hanno fatto il giro dei social, e tra i commenti c'è chi, tra i vip, non nasconde di non essere per niente sorpreso: «L'avevo scritto mesi fa da qualche parte quando ho asputo che sarebbe entrata Delia! - dice Filippo Nardi - Sarà felice SguardoMan, che adesso faranno una grande ammucchiata di amore libero per la felicità di Signorini!». «Per chi dovrebbe capire il meccanismo di questi idioti. Sono ovviamente tutti attori, dovrebbero studiare perché sono scarsi, ma sono preparati tutti. Ve lo dico già da adesso, il vincitore sarà un 'personaggio' aspettato», dice invece Selvaggia Roma.

