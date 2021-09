GF Vip, Soleil contro Ainett Stephens: «Urlate come scimmie», è polemica. Rischia la squalifica?

Soleil Sorge interviene in una discussione tra i coinquilini, arrivando a pronunciare la parola “scimmie” nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef. Quello che ha detto non è passato certo inosservato e i rischi che vengano presi seri provvedimenti nei suoi confronti sono ora altissimi. Cosa succederà? foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 11:33

