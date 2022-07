Gf Vip 7, Soleil Sorge ci sarà ancora: ecco che ruolo avrà. «Un'idea di Signorini»

Con ogni probabilità rivedremo Soleil Sorge anche nell’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip: non come concorrente però. E nemmeno come opinionista. Ma allora che ruolo avrà mai pensato per lei il buon Alfonso Signorini? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “OnceAgain” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, l'indizio pubblicato da Signorini si riferisce a Pamela Prati? Forse, non è proprio così

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA