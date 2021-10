GF Vip, Signorini abbandona lo studio dopo le parole di Vera, fidanzata di Amedeo «I paparazzi dovevi vivi tu non li conosco». La fidanzata di Goria torna nella casa ancora una volta vestita da sposa.

Guenda ha attaccato Vera via social di aver architettato un teatrino a favore di gossip: «Non ho mai avuto niente contro Vera, quello che penso che lei non l'abbia supportato. io ho notato che il tuo desiderio di essere invitata e fare interviste era molto grande e non c'è niente di male. Tu sei una donna bellissima, io me la prendo quando si gioca con una tematica come la gravidanza. Io soffro di endometriosi, ho ascoltato Manila non si può giocare su questo tema e ci sono state troppe coincidenze sospette. Sinceramente a San Benedetto del tronto non penso ci siano tutti questi paparazzi»

Vera: «Sono successe tante cose, alla produzione ho portato documenti e certificati, perchè quello che dico è vero. Proprio perchè io vi voglio bene non sono abituata a eprimere un problema ma risolverli. L'ultima notte ti ho mandato in bianco perchè c'era un motivo». A queste parole Alfonso Signorini preferisce abbandonare lo studio, poi rientra e chiede a Vera di dire la verità.

«Vera io faccio il direttore di giornale da un po' di tempo e sinceramente. I paparazzi dovevi vivi tu non li conosco. Dì la verità è vera questa gravidanza e soprattutto che tu non hai chiamato nessuno per farti fotografare?»

Vera conferma tutto e dice che spesso viene fotografa sul posto di lavoro da chiunque facendola sentire un animale del circo «Se è così ti chiedo scusa, - chiude Signorini - Amedeo a te non vuole rinnunciare, risolvete la vostra vita insieme fuori dai programmi tv».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 23:02

