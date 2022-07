Il GF Vip 7 potrebbe nuovamente battere il record di permanenza dei vip nella casa: la reazione di Sonia Bruganelli alla notizia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 17:35

