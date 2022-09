Gf Vip, lo scoop su una concorrente ritirata: «Colpa di una notte di fuoco con un calciatore di serie A sposato»

Una nuova stagione del Grande Fratello Vip è ormai a nastri di partenza. Lunedì 19 settembre, la nota porta rossa della casa più spiata d'Italia riapre i battenti. Ma, in attesa di scoprire i nomi ufficiali di tutti i concorrenti agli ordini di Alfonso Signorini, ecco spuntare lo scoop inatteso. Biagio D'anelli infiamma il gossip con una bomba davvero inaspettata.

La rivelazione choc

Biagio D’Anelli, opinionista ed ex concorrente della sesta edizione, si è reso protagonista (ancora una volta) del mondo del gossip. Dopo il flirt con Miriana Trevisan, all'interno del Grande Fratello Vip, finito subito dopo l’uscita dalla casa dell’ex ragazza di Non è la Rai, attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, questa volta il protagonista del presunto flirt non è lui. Biagio in due storie su Instagram scaglia la bomba su una concorrente che avrebbe dovuto prendere parte alla settima edizione del reality più amato dagli italiani.

«Si è ritirata perché...»

Poche parole quelle di D’Anelli, ma efficaci. In poco tempo, infatti, hanno attirato l’attenzione degli appassionati di gossip e delle dinamiche attorno al Grande Fratello Vip. E in pochi istanti, adesso, tutti si chiedono chi possa essere la concorrente che si è ritirata.

Biagio D’Anelli anima la settimana che anticipa il ritorno del Grande Fratello Vip lanciando un gossip su una concorrente che avrebbe deciso di non varcare più la famosa porta rossa del loft di Cinecittà. «C’è un concorrente che sta per varcare la porta rossa, che ha un abitudine particolare quella di... varca la porta, e trema... », scriveva qualche ora fa l’ex vippone che, poi, ha rincarato la dose svelando una tresca vietata.

«Si è ritirata perchè avendo avuto una notte di passione con un calciatore di serie A, sposato», ha scritto Biagio D'Anelli. Una bomba gossip che sta già scuotendo il mondo dello spettacolo e del calcio, con tanti appassionati che si chiedono chi siano i protagonisti del tradimento che ha fatto rinunciare alla presenza nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. E chissà che proprio Biagio, nelle prossime ore, possa regalare ulteriori dettagli su una vicenda che ha rapito l'attenzione di tutti.

