di Ida Di Grazia

GF Vip, scontro tra Soleil e Delia: «Sei peggio di una telenovela latino-americana. Vuoi solo entrare nella casa». Nuovo faccia a faccia fra le due donne durante la diretta di venerdì sera, ma nonostante la moglie di Belli abbia parlato di più è Soleil a uscirne vincitrice.

Delia, la moglie di Alex Belli torna nuovamente nello studio del Grande fratello Vip per un nuovo faccia a faccia con Soleil.

«Sei una leonessa? - dice Delia - Io sono una pantera. Sei stata tu a provocare mio marito, sei sei un'amica lo respingi se lui va oltre. Mettiti nei miei panni come avresti reagito? Lui ha anche le sue colpe ma sei tu ad averlo preoccupato»

Soleil risponde in modo pacato come sempre: «Devi chiedermi scusa per quello che mi hai detto. Pensa un po' meno a me e un po' più a mio marito. Le tue parole sono insensate e fuori luogo, mi dispiace vedere la tua personalità scadente e bassa, se ti preoccupa questa complicità con Alex è perchè ti preoccupa questa donna qui. Un paio di anni fa ti avrei aggredito come una leonessa, invece cerco ancora una volta di aiutare un amico e dirti che Alex non ha fatto nulla. Io se fossi una moglie mi vergognerei di fare una scenata come la tua. Sei peggio di una telenovela latino - americana»

«Se non fossi venuta a fermarvi cosa avreste fatto? - ribatte Delia - Io non metto in dubbio il matrimonio, quello che mi dà fastidio di te è che non dimostri quello che sei davvero.»

Per Delia Soleil è innamorata di Alex: «Lei è la manipolatrice, è una grande stratega mi dispiace per Alex che è caduto nella sua trappola. Sono molto arrabbiata. Lui è molto attratto da lei a livello artistico, io voglio essere lì dentro»

«Se prima potevo avere un dubbio ora torno molto più serena per me perchè non c'è la donna che di cui parla Alex. Ah ecco cosa vuoi conclude lapidaria Soleil - ... entrare nella casa». Soleil 1 Delia 0

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 23:08

