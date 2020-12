Gf Vip Samantha de Grenet, la frase choc su Stefania Orlando. Fan furiosi: «È una calunnia, squalificatela stasera»

di E.C.

Gf Vip . Samantha de Grenet, la frase choc su Stefania Orlando. Fan furiosi: «Squalificatela». Stasera, torna in diretta il Grande Fratello Vip e dopo una settimana di stop è tanta la carne al fuoco. Su Twitter, molti fan chiedono la squalifica di Samantha de Grenet che avrebbe pronunciato frasi contro Stefania Orlando.

Dopo la frase choc riportato da Leggo , in cui Samantha ha detto «La uccido», la gieffina avrebbe rilasciato altre dichiarazioni controverse, raccolte dalle fan che chiedono provvedimenti nei suoi confronti. «So cose su Stefania - avrebbe detto - che per ora non ho usato per attaccarla». Questa frase ha fatto infuriare i fan: «La sta calunniando, inaccetabile. Fuori subito».

Le frasi "sotto accusa" non riguardano solo la Orlando. Samantha de Grenet avrebbe anche aggiunto: «Una donna che beve alcol è peggio di un uomo». E ancora: «Ma è un 'no' come quello di alcune donne che dicono 'no' ma in realtà lo vogliono?». Su Twitter le fan, chiedono la squalifica anche di Sonia per le frasi offensive su Giulia Salemi. Alfonso Signorini mostrerà le clip e il Gf prenderà provvedimenti? Staremo a vedere.

