Gf Vip : «Salta la puntata del 25 dicembre». Ecco cosa sta succedendo. Cambio di programmazione a Mediaset. La puntata del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 25 dicembre sarebbe saltata, al suo posto il film "Natale da chef" con Massimo Boldi e Biagio Izzo. A seguire sarà trasmesso il concerto natalizio di Michael Bublè tenuto al MediaCityUk di Salford.

Come riporta il sito Blasting News, Mediaset avrebbe deciso di far "riposare" Alfonso Signorini e la sua squadra nella sera di Natale. La prossima settimana, dunque, Grande Fratello Vip andrà in onda solo di lunedì.

