Tensione al Gf Vip, finisce quasi alle mani tra Lulù e Maria Monsè. Inquilini costretti a dividerle

GF Vip, finisce quasi alle mani tra Lulù e Maria Monsè. Inquilini costretti a dividerle. Rissa sfiorata tra le due donne che proprio non si sopportano. Lulù offende pesantemente la Mosè che reagisce senza peli sulla lingua.

Per la Monsè Lulù è solo una bambina viziata che "usa" gi attacchi di panico per fare come le pare: «Lulù è una grande furba, ha origliato il mio confessionale e forte del fatto che è in un gruppetto in cui è protetta e mi ha attaccata. E' solo una ragazzina viziata».

Lo scontro da le due si accende anche durante la diretta del Grande Fratello Vip. «Per me è ignorante - dice Lulù - perchè prende in giro chi soffre di attacchi di panico, mi ha denigrata. Ma come ti permetti?», le due iniziano a urlarsi addosso e si avvicinano pericolosamente.

Gli inquilini della casa si mettono in mezzo per dividerle, nessuna delle due però molla il colpo. Francesca e Soleil difendono la Monsè: «Trovo squallido che si attacchi così una persona appena arrivata»

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 12:38

