GF Vip, diretta 7 febbraio: il primo finalista. Proseguono le liti nella casa, soprattutto tra le donne

di Ida Di Grazia

GF Vip, diretta 7 febbraio: questa sera il primo finalista. Proseguono le liti nella casa soprattutto tra le donne. A decidere sarà il pubblico a casa che, attraverso il televoto che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, incoronerà uno tra: Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

Nella Casa del grande Fratello Vip è in atto uno scontro tutto al femminile: da un lato, infatti, ci sono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall’altro lato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le prime difendono le loro scelte come, per esempio, l’amicizia con Delia Duran e anche la loro partecipazione attiva alle pulizie, le seconde - alleate dalla prima ora in maniera indissolubile – non hanno mai tollerato troppo la presenza di Miriana e hanno preso malissimo il “tradimento” di Manila.

Una sorpresa per Alessandro Basciano che avrà la possibilità di incontrare una delle donne più importanti della sua vita: sua sorella. Jessica Selassié soffre per Barù. I due sembravano essersi in qualche modo avvicinati ma la presenza di Delia è sempre un po’ ingombrante e Jessica è gelosa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 19:05

