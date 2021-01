di E.C.

Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip . Pierpaolo Pretelli, incidente in diretta: intervengono gli autori. Fan in ansia: «Cos'è successo?». Stasera, nella casa più spiata d'Italia il consueto aperitivo del giovedì. I concorrenti bevono e chiacchierano in veranda, ma all'improvviso accade qualcosa.

Andrea Zelletta convince Pierpaolo Pretelli ad andare a parlare con gli autori in confessionale e Giulia Salemi lo accompagna. Dopo qualche minuto, il modello lucano rientra nella Casa e si stende sul letto con il ghiaccio sul ginocchio. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Ma cosa è successo a Pierpaolo? Si è fatto male?». E ancora: «Ha il ginocchio sbucciato, ma com'è successo?».

Poi l'ex velino spiega tutto: «Mi sono fatto male giocando a scopa, ho sbattuto il ginocchio sotto al tavolo». Al momento Pierpaolo Pretelli è sdraiato sul letto accudito dalla sua Giulia. Coccole e ghiaccio, la migliore medicina.

