Gf Vip, Pierpaolo Pretelli furioso con Elisabetta Gregoraci: «Hai un altro?». Lei scoppia a piangere, poi spiega tutto

Grande Fratello Vip , Pierpaolo Pretelli furioso con Elisabetta Gregoraci : «Hai un altro?». Lei scoppia a piangere, poi spiega tutto. Nella notte, lite furiosa tra l'ex velino e la showgirl calabrese. Dopo la puntata di ieri sera, Pierpaolo Pretelli ha messo alle strette Elisabetta Gregoraci, chiedendole se fuori alla Casa avesse qualcuno ad aspettarla.

Lei avrebbe ammesso di avere un corteggiatore ad aspettarla (secondo i rumor avrebbe una storia con il pilota Stefano Coletti), dicendo all'ex velino che lui non le avrebbe mai detto di amarla. Pierpaolo è sbottato: «Ma non ti ho chiesto ora una storia. Io non ti ho nemmeno rubato un bacio e fidati che c’erano momenti in cui potevo farlo e per rispetto non l’ho fatto. Ma ora se ti dicessi che sono innamorato di te cosa cambierebbe?». Pretelli poi si è alzato, rifugiandosi nella sauna, dove è scoppiato in lacrime.

Oggi, un nuovo confronto tra i due gieffini. Questa volta è Elisabetta Gregoraci che scoppia a piangere con lui: «Sto male, ti dirò tutto, ma ci sono cose che qui non ti posso dire». Pierpaolo Pretelli abbraccia l'ex moglie di Flavio Briatore e la rassicura: «So la persona che sei. Prederi un aereo e ci scriverei che sei la cosa mia più bella del Gf». Pace fatta? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 18:15

