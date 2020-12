di E.C.

Gf Vip . Pierpaolo Pretelli, "flirt" in lavanderia con Giulia Salemi. Fan increduli: «Ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci». A 24 ore dall'uscita dalla Casa di Elisabetta Gregoraci, ci sarebbe stato già un avvicinamento tra l'ex velino e l'influencer italo-persiana. Galeotti una serie di scherzi avvenuti nel pomeriggio.

Pierpaolo Pretelli, infatti, ha lanciato dell'acqua in faccia a Giulia che aveva appena fatto la piega ai capelli. L'ex di Francesco Monte ha reagito riempendo il letto e le scarpe di Pierpaolo con la farina. I due poi si sono ritrovati in lavanderia per una guerra a cuscinate "bollente". Gli abbracci e le risatine non sarebbero sfuggite ai fan che hanno commentato la scena su Twitter.

«Ecco la nuova ship, sono bellissimi insieme», scrivono alcuni. E ancora: «Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci». Insomma, secondo i telespettatori starebbe nascendo una nuova coppia nella Casa. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA