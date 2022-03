Gf Vip Party, Le Donatella contro Biagio D'Anelli: «l suoi messaggi Instagram troppo plateali, c'è poca verità»

Biagio D'Anelli non convince Le Donatella. Finito al centro delle discussioni al Gf Party di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, l'ex vippone non è stato risparmiato dal duo musicale composto Giulia e Silvia Provvedi, che ne hanno messo in dubbio la sincerità.

Le Donatella contro Biagio D'Anelli

Commentando l'avventura amorosa con Miriana Trevisan, le due sorelle gemelle non hanno risparmiato critiche a Biagio D'Anelli. «Secondo me Biagio è stato ultimamente chiamato poche volte dentro la casa e quindi sentiva la mancanza dei riflettori, lui sa parlare molto bene però al pubblico non è piaciuto, secondo me non c’è tanta verità con Miriana, Biagio lo fa per visibilità, messaggi Instagram troppo plateali», hanno tuonato le sorelle a proposito del vippone, che sui social ha sempre parlato in modo plateale della sua relazione con Miriana.

Ma non è finita qui perché Le Donatella hanno commentato anche il comportamento di un altro concorrente. «Barù è simpatico ma sta giocando molto e giustamente Jessica si sta illudendo molto – ha detto Silvia Provvedi –, speriamo si disilluda, subito sull’attrazione fisica, se gli fosse piaciuta la avrebbe già baciata da tempo». Chissà cosa risponderanno alle gemelle i due vipponi.

