Gf Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica per bestemmia: ecco cosa ha detto

di E.C.

Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip , Paolo Brosio a rischio squalifica? «Ha bestemmiato». Inquilini allibiti. A poche era dall'entrata nella Casa, Paolo Brosio è già a rischio squalifica. Il giornalista, infatti, non solo avrebbe soilerato agli altri inquilini alcune informazioni sul programma e su temi di attualità di cui non avrebbe dovuto parlare, ma ha utilizzato anche un'esclamazione che potrebbe costargli la squalifica.

Il giornalista - seduto al tavolo del soggiorno con Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci - raccontando un episodio, ha affermato: «Col vino rosso pesante, col caldo della camera ti gonfia il cervello Dio b***». I concorrenti, presenti alla conversazione, sono rimasti interdetti.

Qualche settimana fa, infatti, l'influencer Denis Dosio è stato squalificato dal gioco per aver pronunciato quella stessa espressione. Espressione che avrebbe indignato una parte dei telespettatori, che l'hanno percepita come fosse una bestemmia. Paolo Brosio, in realtà, è molto religioso e probabilmente anche per lui si tratta di uno slang dialettale. Prenderà provvedimenti il Grande Fratello? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 21:21

