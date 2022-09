Gf Vip, Pamela Prati riaprirà il caso Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo: «La verità la sappiamo entrambe»

Dopo i rumors e le indiscrezioni a riguardo, l'ufficialità è arrivata: Pamela Prati sarà una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl sarda, dopo essere stata a lungo corteggiata da Alfonso Signorini, ha deciso di entrare nella casa più spiata d'Italia. E con lei, inevitabilmente, entrerà anche il caso Mark Caltagirone che tanto ha fatto parlare il mondo del gossip.

Il matrimonio inventato

Pamela Prati, due anni fa, per mesi ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo presunto futuro matrimonio. La showgirl dichiarava, in ogni occasione, di essere vicina alle nozze con Mark Caltagirone. Successivamente si è venuto a sapere che l'uomo con il quale si sarebbe dovuta sposare non è mai esistito, facendo scoppiare uno scandalo che ha tagliato fuori per molto tempo, dal mondo della televisione, una Pamela Prati che si è sempre dichiarata parte lesa della vicenda. E, adesso con il Grande Fratello Vip alle porte, il caso Caltagirone torna ad essere discusso con forza.

Il caso Caltagirone

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip tratteranno, inevitabilmente, in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela Prati e l'inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell'ombra, con particolare riferimento al presunto inganno subito sui social network dalla showgirl. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se calare l'oblio sulla vicenda o raccontare altri dettagli ai compagni nel loft di Cinecittà. Ma la discussione è già iniziata, anche a telecamere spente.

La reazione di Eliana Michelazzo

L'annuncio di Pamela Prati all'interno della casa del Grande Fratello Vip non poteva lasciare indifferente la sua ex agente, Eliana Michelazzo. Per lungo tempo anche lei è rimasta invischiata nello scandalo Caltagirone. Il caos scoppiato due anni fa, infatti, travolse anche lei e il suo lavoro e su Instagram non è mancata la sua reazione.

In una storia su Instagram, Eliana Michelazzo, ha voluto prendere la sua posizione: «Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggio che mi avete mandato. La verità la sappiamo 'entrambe'. Ma il tempo sarà galantuomo, Ne sono certa».

