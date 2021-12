Gf Vip, il papà di Manuel Bortuzzo voleva Sophie con suo figlio. E l'esercito di Lulù lo attacca su Twitter

Sembra che il papà di Manuel Bortuzzo sperava di avere come nuora Sophie Codegoni. Il signor Franco è finito di nuovo nel mirino di Twitter per un gesto verso l’ex tronista di Uomini e Donne. Il tutto sarebbe partito dal "follow" tolto su Instagram da parte del padre di Manuel a Sophie dopo il bacio con Gianmaria. E gli utenti di Twitter non si sono risparmiati, attaccando il padre.

La parte di Twitter che ha preso sotto la sua ala protettiva Lulù Selassié , un vero e proprio esercito, si è schierata contro il padre di Manuel e i suoi post non a favore di Lulù. Tanti i commenti feroci verso il padre dell'ex nuotatore, nonostante Manuel e Sophie non siano mai stati una coppia, nè se ne sia mai parlato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 13:34

