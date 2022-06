Gf Vip, la promo per la nuova edizione con Alex Belli e Jessica. Ma perché manca Soleil?

I fan di Soleil Sorge insorgono dopo aver visto il video e i post della vacanza promo del GF Vip a Mykonos, dove Alfonso Signorini si è mostrato insieme a Delia Duran, Alex Belli, le sorelle Selassié e la coppia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli. Il conduttore del reality si è dimenticato di Soleil? Photo Credits: per gentile concessione dell'Ufficio Stampa Endemol Shine Italy; per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Buddy" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 09:33

