GF Vip, Nicola Pisu entra di nuovo nella casa?

Lunedì 15 Novembre nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip edizione numero 6. Cosa accadrà, Nicola Pisu entrerà nuovamente in casa? La sua uscita venerdì 12 novembre ha ha lasciato il pubblico senza parole: "Ho vissuto un'esperienza bellissima. Per me che sono molto timido è stata una bella scossa". Nicola ha salutato gli altri in modo freddo e distaccato e i telespettatori sperano possa rientrare in casa per un chiarimento. Crediti foto: Kikapress, Mediaset MUSIC: < > from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 20:16

