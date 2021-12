Grande Fratello Vip, Nicola Pisu abbandona lo studio all'improvviso. La madre Patrizia Mirigliani spiega il perché

di

Nicola Pisu ha abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip ieri sera durante la puntata e sua madre, Patrizia Mirigliani, spiega il perché. Intanto dentro la casa più spiata d'Italia sta nascendo una bella amicizia, e forse qualcosa di più, tra Miriana Trevisan, per cui Nicola ha avuto un colpo di fulmine, e Biagio D'Anelli. Ieri sera si è parlato del rapporto tra l'ex ragazza di Non è la Rai e il nuovo inquilino.

GFVip, Nicola Pisu abbandona lo studio

L’ex gieffino era in studio ad assistere alla puntata, ma a un certo punto è sparito. In molti si sono chiesti come mai e la spiegazione è arrivata dalla madre Patrizia Mirigliani su Twitter: «Nicola ringrazierà sempre il GF per la bella opportunità che gli ha dato. Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo».

Ha avuto un malore dovuto al freddo. — Patrizia Mirigliani (@PMirigliani) December 7, 2021

GFVip, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli

Si è temuto che la storia tra Miriana e D'Anelli avesse spinto Nicola a uscire. Per Solei «da quando è arrivato Biagio la pavonessa iniziare a scuotere la coda. Si è ripresa, si è illuminata. Balla come una pazza... Le piacciono i toyboy. Il piccolo riccio è venuto a mancare. E quindi è arrivato Biagio che sembra una copia più matura, con la parlantina. E Miriana se l’è subito accaparrato nel suo letto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 17:11

