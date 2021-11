GF Vip, Nicola contro Miriana: «Meriti uomini che ti trattino male». Signorini furioso

GF Vip, Nicola choc contro Miriana: «Meriti uomini che ti trattano male». Signorini furioso. La storia d'amore mai nata tra i due, termina nel peggiore dei modi. Durante la diretta del lunedì sera il figlio di Patrizia Mirigliani fa uno scivolone che potrebbe costargli l'eliminazione dal gioco.

leggi anche > Gf Vip, la madre di Manuel gela Lulù: «Parli come chi gli ha sparato. Chi ti ama non fa così»

Miriana Trevisan, in settimana ha deciso di mettere un punto alla relazione con Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani sempre più insofferente a questa situazione, aveva anche detto agli inquilini della casa che a lui di loro non interessava nulla. Una frase che lo ha portato a ricevere tantissime nomination durante la puntata di lunedì 8 novembre.

Dopo che Miriana ha deciso di chiudere definitivamente con lui, Nicola la manda in nomination:«Mi ha preso in giro, prima mi aveva detto che avremmo potuto vederci fuori, invece oggi mi ha detto che non era così». «Una persona che dice di amarmi - risponde Miriana - non mi abbraccia quando mio figlio mi dice che mi ama. Io questa persona non la voglio».

A Nicola sfugge una frase choc contro Miriana: «Meriti uomini che ti trattino male». Signorini furioso «Nessun uomo o donna devono sentirsi dire una cosa del genere». E' evidente lo scivolone di Nicola che sicuramente non voleva dire quello che ha detto, ma il rimprovero in diretta è doveroso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA