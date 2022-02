GF Vip, Nathaly incontra l'ex Andrea: «Per me sei morto», Signorini si scusa con lei. Brutta sorpresa di San Valentino per la Caldonazzo che durante la diretta di lunedì , ha un incontro davanti la porta rossa con l'uomo che l'ha tradita due anni fa in diretta tv a Temptation Island.

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono stati insieme tre anni e si sono lasciati, a causa di un tradimento di lui, durante la trasmissione tv Temptation Island. Nei giorni scorsi la Caldonazzzo ha raccontato la sua storia e il suo dolore e non ha avuto parole bellissime per Andrea che ha chiesto diritto di replica durante la diretta di lunedì sera del Grande fratello Vip.

«Sono dovuto intervenire per forza - dice Ippoliti - io ho sbagliato, ho chiesto scusa, sono passati due anni e mezzo. Sono stato una persona pessima, ma mi hai definito con degli aggettivi gravi. Io ho dei figli che guardano, sei madre sai che significa. Io ti ho portato rispetto e non ti ho più cercata», la Caldonazzo lo blocca: «Non mi hai cercata perchè stai con quella ragazzina. Io sono rimasta scioccata per due anni per quello che mi hai fatto e sei stato ridicolo davanti a tutta Italia. Parlando con le mie amiche, si sviscerano le cose e ho raccontato di te. Andrea sei un pagliaccio».

La Caldonazzo vuole andare via : «Questa storia mi ha talmente squarciato l'anima che per due anni sono stata chiusa a casa per gli attacchi di panico. Per me è morto». Alfonso Signorini si scusa con lei.

