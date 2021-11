​GF Vip, la confessione choc di Miriana Trevisan : «Stavo per morire». Tra i racconti più intensi della linea della vita, entra di diritto quello dell'ex ragazza di Non è la Rai. Durante la diretta di venerdì sera uno dei momenti più commoventi della puntata.

La linea della vita è sicuramente un momento commovente, se però hai una storia dietro come quella di Miriana Trevisan le lacrime sono assicurate.

Durante la diretta di venerdì sera abbiamo rivisto la clip in cui, oltre a raccontare i suoi successi e grandi uomini di spettacolo con cui ha lavorato, ha svelato anche particolari della sua vita privata con grandi dolori come la morte del padre: «In quei sei mesi lui, quando sapevamo che sarebbe morto era sempre molto preoccupato per me, chiamava me e diceva di pensare a me stessa. Il mio intervento è stato fatto nel suo stesso ospedale, gli infermieri lo amavano moltissimo io ero al piano di sopra ma nella stanza con lo stesso numero».

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Miriana ha svelato la sua operazione «Il 3 agosto mi hanno tolto l’utero…Ammetto che stavo rischiando di morire»

