Gf Vip , lite furiosa. Maria Teresa Ruta contro Stefania Orlando: «Io non mi paro il c***». Poi scoppia in lacrime. Fan: «Stratega». È partito il conto alla rovescia per la fine dell'edizione extra-large del Grande Fratello Vip e nella Casa i nervi sono sempre più tesi. Pochi minuti fa, è scoppiata una lite inaspettata tra le due veterane del programma, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Ma andiamo con ordine. Il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di indicare quale finalista uomo preferirebbe tra i due in nomination, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. E Maria Teresa Ruta ha spiazzato tutti con la sua scelta. «Voto Pierpaolo», ha detto di fronte ai compagni. Ma nell'ultima puntata, la conduttrice piemontese aveva preferito Andrea Zelletta. A quel punto, tornati in camera, Stefania ha espresso la sue perplessità a Maria Teresa: «Hai scelto Pierpaolo per evitare che lui e Giulia Salemi domani non ti nomino?».

La domanda, però, ha fatto andare su tutte le furie la mamma di Guenda Goria. «Mi stai dicendo che mi paro il c***? Io ho scelto Pierpaolo perché secondo me ha dato di più al programma». Poi Maria Teresa si è scoppiata a piangere ed ha aggiunto: «Mi dispiace se con la mia scelta ho offeso Tommaso Zorzi, ma ho scelto in base al percorso». Stefania ha prontamente consolato l'amica: «Non volevo offenderti, ti ho espresso solo il mio pensiero. Tra amiche si può parlare». Immediati i commenti dei fan su Twitter: «La Orlando l'ha scoperta e Maria Teresa ha fatto la vittima. Stratega». Ma c'è anche chi la difende: «Povera Mtr».

