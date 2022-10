GF Vip, Marco Bellavia e il video messaggio con il figlio: «Fuori la gente mi vuole bene, non me l'aspettavo»

In attesa di vederlo finalmente in studio, Marco Bellavia ha inviato un video messaggio insieme al figlio Filippo, ai concorrenti del Grande Fratello Vip durante la puntata di lunedì 10 ottobre. L'ex volto di Bim Bum Bam ha raccontato cosa gli è accaduto una volta fuori dalla casa.

E' un Marco Bellavia sorridente quello apparso nel video messaggio inviato ai vipponi del Grande Fratello Vip durante la diretta della settima puntata. Alfonso Signorini ha spiegato che «Marco Bellavia sarà finalmente in studio fra un paio di settimane per guardare negli occhi i suoi coinquilini».

Nel video Marco

Bellavia è con il figlio Filippo e vuole mandare un messaggio positivo nonostante la sua esperienza: «Ciao Alfonso, eccoci qua con Filippo. Voglio ringraziare lui che mi dà grande forza e poi voglio ringraziare te, perché ho trovato una solidarietà fuori dalla norma. Mi ha stupito che tutto quello che involontariamente ho fatto lì abbia aiutato così tante persone ad aprire una porta verso un problema che esiste ma pochi ne parlano. Mi ha fermato una persona oggi per strada e mi ha detto: ‘Sono contento che tu sia riuscito a snocciolare questo problema'. Io non ho un problema cronico ma c'è chi ci convive da anni con questi problemi, nessuno ne parla e nessuno sa come fare. Si parla di tutto, di Covid, di guerre, siamo tutti spaventati, però noi esistiamo, e siamo sempre di più ad avere questi problemi. Persone che mi ringraziano per aver fatto cose che io non avrei voluto fare. Io avrei preferito essere ancora nella casa per raccontare la mia storia vera, che spero di poter raccontare presto. Mi sembra di aver parlato anche troppo, vi mando un bacio».

«Marco - commenta in chiusura Signorini - ha trasformato involontariamente il suo disagio in qualcosa di bello».

