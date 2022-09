Gf Vip, Marco Bellavia sotto attacco scoppia in lacrime. La reazione di Signorini: «Valuteremo»

Brutta serata per Marco Bellavia che fa il pienone di nomination nella quarta puntata del Grande Fratello Vip. L'ex volto di Bim Bum Bam, ha più volte cercato di spiegare di stare vivendo un disagio, ma la casa non ha mostrato alcun tipo di empatia. A difenderlo in diretta solo Sonia Bruganelli.

GF Vip Marco Bellavia piange: «Non sono equilibrato», Sonia Bruganelli lo difende

GF Vip, Marco Bellavia sotto attacco scoppia in lacrime. La reazione di Signorini: «Se c'è uno squilibrio valuteremo»

Tra i motivi delle nomination di Marco Bellavia è la mancanza di dialogo e i momenti di estraniamento di Bellavia che non sono stati capiti. Giovanni Ciacci, ad esempio, nella sua nomination a Marco ha ammesso di votarlo perchè lo ha svegliato piangendo mentre lui voleva dormire. La mancanza di empatia degli inquilini è stata sottolineata in modo negativo sui social che si sono stretti attoro a marco

Proprio in occasione delle nomination Bellavia prova a spiegare i motivi di questo suo disage e mentre parla si piange: «Mancandomi il tempo e i miei punti di riferimenti è vero che mi sono un po' chiuso, se una persona ha bisogno e poi gli altri 22 lo aiutano, ce la fa. Da solo non ce la fa, io lo voglio il vostro aiuto ...» .

Bellavia prende la nomination anche dalla Prati: «Pamela è come me - spiega Marco - hai miei stessi problemi da risolvere che non vuole ammettere», la Prati non ci sta: «assolutamente no, ma come si permette».

In chiusura di puntata però Signorini, vuole fare chiarezza e rivolgendosi al pubblico sottolinea: «Abbiamo il dovere di analizzare questo disagio di Marco, vogliamo andare alle radici perchè se fosse legato a una patologia più seria o a uno squilibrio faremo in modo di aiutarlo. Se stare nella casa può aiutarlo rimarrà, ma non possiamo parlarne questa sera».

POPOLO DI TWITTER CREDO IN VOI SALVIAMO GIAELE E MARCO!!! #GFvip — TWITTOFORLIFE (@twittoforlife) September 30, 2022

Sono sconvolta per le parole di Giovanni, Lui che dice che la giustificazione di Marco alla sua nomination è discriminatorio e offensivo, mentre la sua giustificazione nei confronti di Marco va bene, anzi la prendiamo sul ridere. Lo schifo più totale #gfvip — no name (@noname10375988) September 30, 2022

quello che mi fa più schifo è il fatto che parlano sempre delle sofferenze che hanno dovuto affrontare nella loro vita, poveri angeli, poi di fronte a quelle di marco ridono e anzi aggiungono il carico da 90 #gfvip — å🌻 (@okalessya) September 30, 2022

