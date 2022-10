Tra i principali detrattori di Marco Bellavia al Gf Vip c'è sicuramente Gegia. L'attrice è stata tra coloro che ha avuto parole impietose nei confronti di Bellavia e i social non dimenticano. Durante la diretta di giovedì sera Signorini ha chiesto un commentto a tutti i vipponi e le scuse della comica non sono piaciute.

GF Vip, caso Marco Bellavia, arrivano le scuse di Gegia: «Stavo male». Bufera social «Ti hanno istruita bene»

Dopo la lettera che Marco Bellavia ha mandato ai concorrenti del Grande Fratello Vip, Signori vuole conoscere dai vipponi il loro stato d'animo. «Sono rimasta scioccata - racconta Wilma Goich - ne ho risentito parecchio. Quando ho pronunciato delle frasi ne sono seguite delle altre che non si sono viste, perchè io e Marco dopo ci siamo abbracciati». Per Cristina Quaranta è stato come un «Pugno allo stomaco».

Sono tutti seduti sul divano con i volti contriti, Signorini riserva un rimprovero a Gegia: «Mi aspettavo da te un atteggiamento diverso - dice il conduttore - hai addirittura incoraggiato ad applaudire Giovanni, hai riflettuto sull'inadeguatezza di quello che hai detto?».

Gegia ammette le sue colpe e si scusa: «Si mi sono accorta di quello che ho detto e ho capito che in realtà ero io che stavo male e me la sono presa con lui che era più debole, ero confusa, avevo caldo, non sapevo, faccio mea culpa».

Scuse che però non sono piaciute al popolo dei social che parlano di "complotto". Nella giornata di mercoledì la diretta del GF è stata interrota per motivi tecnici, ma in molto hanno pensato che la produzione sia entrata nella casa per "istruire" i concorrenti sulle cose da dire in puntata. Ed è per quello che le scuse di Gegia a molti sono sembrate essere false.

