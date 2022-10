GF Vip, cosa accadrà stasera: riguarda Marco Bellavia. La leggerà in diretta Alfonso Signorini

In attesa della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 10 ottobre 2022, cominciano a spuntare i primi spoiler su quello che accadrà in diretta. Le anticipazioni sono arrivate in mattinata da Federica Panicucci che, a Mattino Cinque, si è lasciata andare a qualche importante spoiler che riguarda Marco Bellavia.

Dopo quello che ha subito all’interno del reality show e la ‘cacciata’ che lo ha costretto ad abbandonarlo, l’ex conduttore di Bim Bum Bam sarà presente di nuovo nel programma… La modalità, si dice, è quella di una lettera ma c’è addirittura chi parla di un videomessaggio dell’ex concorrente. Che cosa vedremo in diretta durante il reality show? E quali saranno le reazioni di opinionisti, pubblico e dei suoi ex coinquilini?

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “A day to remember” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, la capanna per Edoardo e Antonella: momento hot sotto i cuscini?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA