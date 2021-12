Gf Vip, Manuel scarica Lulù e la manda in nomination: «Sono tre mesi che faccio il signore». Lei disperata

Gf Vip, Manuel scarica Lulù e la manda in nomination: «Sono tre mesi che faccio il signore». La Sellasiè disperata. Coppia ufficialmente al capolinea. Bortuzzo non ne può più di stare male a causa dei continui litigi, Lulù sembra prenderla bene... ma non è così.

Dopo la crisi di panico di Lulù i cui sono volate parole pesanti contro il programma e gli inquilini della casa Manuel Bortuzzo si è allontanato dalla principessa e ha voluto sottolineare di prendere le distanze.

«Comincio a stare male veramente - ammette Manuel durante la diretta di venerdì sera - i suoi comportamenti agli occhi di altri possono essere compresi ai miei no. Mi dispiace però bisogna prendere le giuste distanze, se i suoi comportamenti sono questi non c'è futuro nemmeno fuori. Sono tre mesi che faccio il signore, dopo tre mesi il vaffan**lo scappa anche a me ».

Lulù sembr astranamente prendela bene: «Non è nè mio figlio nè mio marito quindi è libero di fare quello che vuole. Come non ho mai pensato fossimo fidanzati. Qui dentro eravamo visti come coppia ma per considerarsi fidanzati ce ne vuole. Nella vita fortunatamente si impara, non è giusto nemmeno per se stessa». Manuel: «Quando era comodo a lei eravamo fidanzati».

Tutto finito? Nemmeno per sogno , perchè Manuel mada in nomination Lulù che scoppia in lacrime: «Ci sono rimasta male. Non ho rabbia verso di lui. Ti ho detto che ho bisogno di stare qua per tante situazioni al di fuori e tu mi nomini. Manuel non lo voterò mai perchè abbiamo diviso cose intime. L'affetto ci sta sempre, io rispetto quello che lui vuole ma non è che i sentimenti li posso eliminare»

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 08:24

