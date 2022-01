Gf Vip, «Lulù in tv è brutta»: la gaffe di Manuel in diretta col fratello Kevin

Stasera dopo i litigi e le tirate d'orecchie è il momento di pensare all'amore. Protagonista di un momento emozionante è Manuel Bortuzzo. L'ex nuotatore che ormai è felice e sereno vicino alla sua Lulù stasera al Gf Vip ha ricevuto la visita del fratello minore Kevin. Molto simile a lui, il concorrente dopo averlo visto in fotografia lo accoglie nella passerella d’ingresso. Il piccolo Bortuzzo lo saluta con le guance arrossite: «Ma quanto sei dimagrito! Sei bellissimo». Poi però non trattiene le lacrime: «Hai mostrato quanto sei forte venendo qua e io sono orgoglioso di te!». Lulù in salotto prova a trattenersi a fatica. «Tu sei il mio regalo più importante», Manuel vuole però fare il fratello maggiore anche in queste occasioni e cerca anche di sdrammatizzare: «Dai che quando esco andiamo al concerto di Justin Bieber e portiamo pure Lulù». Alfonso Signorini allora invita Lulù a raggiungere i fratelli.

GF Vip, Manuel Bortuzzo lascia la casa: «È dimagrito 7 chili, sta male»

Gf Vip, Manuel fa una battuta, ma gli riesce male

La Selassiè corre in passerella e raggiunge il "suo" Manu. Un momento di imbarazzo generale, che il gieffino prova a disgelare ma che ha il sapore piè algiso di una grattachecca: «Lo so che in televisione è brutta, ma ha visto come è bella dal vivo?». Voleva fare una battuta Manuel, che non gli è riuscita benissimo, ma almeno ha permesso ai due di provare a rompere il ghiaccio loro visto che se aspettavano ancora l'ex nuotatore potevano trovarsi in Siberia. Ma l'applauso dallo studio scalda i cuori e Lulù prova a creare un dialogo con kevin: «Mi parla tanto di te di come gli sistemi la stanza e di altro», Bortuzzo junior completamente arrosito riesce solo a dire: «All’inizio vi siete presi a legnate voi due..», poche parole ma tante se si pensa che Kevin ha solo 15 anni.

