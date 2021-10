GF Vip, Lulù svela un segreto «piccante». Nicola e Gianmaria restano di stucco

Al Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha rivelato ad Antinolfi e a Gianmaria di avere una cartella personale all’interno della quale raccoglie alcune foto hot dei suoi ex fidanzati, che poi mostra alla mamma e alle sorelle per riderne insieme. La rivelazione ha lasciato tutti di stucco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 12:42

