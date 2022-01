Gf Vip, Lulù senza freni contro Soleil: critiche pesantissime dopo l'avvicinamento a Sophie

Al Grande Fratello Vip, Lulù ha dato vita ad una gigantesca scenata di gelosia nei confronti di Sophie Codegoni dopo che quest’ultima si è avvicinata a Soleil. Ecco che cosa ha detto la princess e come ha definito la Sorge. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Lulù lo dice mentre Jessica fa la doccia sexy davanti a Barù: il consiglio di seduzione troppo sfacciato?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA