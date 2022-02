GF Vip, Lulù e Soleil non ci stanno: «Meritiamo noi la finale»

Lulù Selassié e Soleil Sorge non sono mai state così vicine. Nei quasi 5 mesi di Grande Fratello Vip spesso si sono scontrate e con toni molto accesi, ma dopo la puntata di lunedì 31 gennaio tra le due è nata una certa complicità. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, entra sempre più nel vivo e il pubblico adesso è invitato a votare il primo finalista. Ma Lulù e Soleil non hanno digerito la decisione degli altri inquilini.

Al televoto finiscono Davide Silvestri, Manila Nazzaro, Delia Duran e Katia Ricciarelli. Le scelte non sono state apprezzate dalla principessa e dall'influencer che, dopo la diretta, ha avuto l'ennesima crisi depressiva. Soleil è sicuramente una delle figure di spicco di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip e non ha gradito la decisione del pubblico di votare Delia Duran come la più amata dagli italiani. A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato il suo carattere forte che le ha creato terra bruciata nella casa e, quindi, nessuno ha fatto il suo nome per candidarla alla finalissima.

L'ultima diretta del GF Vip ha, infatti, stravolto ancora una volta le dinamiche del gioco. La vittoria di Delia al televoto ha spiazzato tutti quelli che pensavano di vedere Soleil tra le candidate alla finale. Lulù e Soleil, al termine della puntata, hanno commentato quanto accaduto.

«Alla fine io e te siamo qui dentro le persone di cui hanno parlato di più, abbiamo fatto e dato tanto. Siamo cresciute, abbiamo cercato di limare i nostri difetti» ha confessato Lulù a Soleil dopo la puntata.

Secondo la principessa, infatti, sia lei che l'influencer si meritivano di essere votate per andare in finale: «Ci meritavamo più io e te di andare in questa lista stasera. Si parla sempre di noi e siamo sempre al centro. Non ti aspettare niente qui dentro dalle persone della casa. Sono tutti bravi a dirti quanto meriti di stare in finale e quanto sei fantastica, poi però...» ha prontamente replicato la Sorge.

«Trovo ridicola questa cosa - ha aggiunto Lulù riferendosi a Delia -. Non l'abbiamo votata nessuna di noi Delia». Un pensiero condiviso anche da Sophie Codegoni: «Siamo qui da cinque mesi, si mi rode. Dopo due settimane, dicono che sta portando una verità che sinceramente io non vedo. Odio intervenire senza avere la parola da Alfonso, ma le avrei voluto chiedere tante cose...».

