Gf Vip, Lulù Selassié attacca Alessandro Basciano: «Manuel è un signore, non mi ha mai insultata»

Nessuno osi paragonarsi a Manuel Bortuzzo o dovrà vedersela con Lulù Selassié. Proprio come capitato poche ore fa ad Alessandro Basciano, che ha azzardato un confronto inopportuno con il fidanzato della principessa.

A pochi giorni dalla fine del reality, il concorrente ha osato paragonare la sua storia con Sophie Codegoni a quella tra Lulù e Manuel, dichiarando che anche loro litigavano come accade oggi per lui e la Codegoni.

Il paragone però non è piaciuto a Lulù, che ha replicato: «Cazz*ta, è pazzo… noi abbiamo litigato due volte quando ci siamo lasciati. Lui non mi ha mai insultato, Manuel è un signore, non si permette di insultare una donna. Mi diceva di non baciarlo, è vero… ma dopo quando ci siamo messi insieme per l’ultima volta, a dicembre – l’ultima perché staremo insieme per sempre e non ci lasceremo mai più – lui ha detto sotto le coperte tante cose ed io gli ho chiesto perché faceva così. Lui ha detto che faceva così perché sapeva di essere innamorato di me ma per tutta la situazione che lui vive aveva paura che magari tante cose io non le avrei accettate e lo avrei giudicato e quindi voleva allontanarsi da me per paura. Ma non è che litigavamo perché ci insultavamo con parole pesanti».

Lulù Selassiè aveva già invitato Alessandro Basciano a non parlare di loro ma a quanto pare il ragazzo non ha dato troppo peso all'avvertimento della gieffina e, confidandosi con Nathaly Caldonazzo, ha fatto l'inopportuno paragone.

«A me dà fastidio questa cosa che deve parlare di noi. Già gliel’ho detto tre giorni fa di non farlo perché noi non litigavamo così e lo saprò bene io» ha aggiunto la principessa, disposta a difendere con le unghie e con i denti il suo rapporto con Manuel.

Manuel e Lulù pronti a convivere

La storia tra i due ragazzi sta procedendo a gonfie vele. Al punto che, dopo la fine del Gf Vip, i due ragazzi sarebbero già pronti a fare il grande passo e ad andare a convivere insieme. Su questa decisione si è espresso il padre di Manuel, Franco Bortuzzo. Nonostante le iniziali perplessità sulla Selassié, oggi il genitore è convinto della sincerità del loro rapporto, ma reputa che la scelta della convivenza debba essere ponderata con più calma.

«Sarei felice, ma secondo me prima di fare questo passo dovranno pensarci. Tra la fine del Gf e la decisone di andare a vivere insieme ci vorrà del tempo per organizzare. Abbiamo una casa tutta nostra, possono vivere qui», ha chiarito il padre dell'ex gieffino. In attesa di sviluppi, continuiamo a seguire le vicende della Casa e vediamo chi riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di questa sesta edizione.

