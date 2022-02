GF VIP, Lulù e la scenata a Jessica e Barù che dormono nel suo letto: cosa è successo

Nella notte, al GF Vip, Lulù Selassié ha dato vita a uno scambio di letti con Jessica e Barù che alla fine le si è ritorto contro. La princess è finita per non sapere dove andare a dormire e per fare una scenata alla sorella e all’enologo. Ecco che cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Jessica ha bestemmiato per colpa di Lulù? Cosa ha detto nel cuore della notte e i provvedimenti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA