Gf Vip, Lulù e Manuel si rincontrano al concerto di Ultimo: ecco cosa è successo

Con la loro storia d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip hanno fatto emozionare milioni di italiani. Ma, si sa, lontani dalle telecamere le cose si complicano sempre e così in poco tempo la love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è giunta al capolinea. E, adesso, a distanza di mesi si sono incontrati di nuovo per la prima volta. «Galeotto» è stato il concerto di Ultimo che ha incantato i 70mila del Circo Massimo e anche l'ex coppia del Gf Vip.

Il primo incontro dalla rottura

Manuel e Lulù all'interno della casa più spiata d'Italia sembravano innamoratissimi, ma una volta usciti sono iniziati i problemi. I due hanno parlato di differenze caratteriali inconciliabili, anche se poi è emerso il ruolo decisivo nella rottura di una personalità molto forte come quella del papà di Manuel, Franco Bortuzzo. E così i due, dopo essersi tanto amati, hanno messo la parola fine alla loro storia d'amore per la quale in tanti facevano il tifo dopo averla vista nascere sotto ai riflettori del reality condotto da Alfonso Signorini.

Manuel e Lulù, dopo la rottura, non si sono mai più visti o sentiti, anzi la sorella della principessa etiope, Jessica Selassié, aveva dichiarato di essere stata persino bloccata sui social dal nuotatore triestino, facendo intendere che per Lulù lui era stato molto importante tanto da definirlo l'amore più grande della sua vita.

Manuel ha tagliato i ponti

Ma al contrario della principessa, Manuel Bortuzzo è sembrato piuttosto freddo dalla fine della loro storia. Nonostante Lulù abbia speso bellissime parole per l'ex fidanzato, Manuel ha deciso di tagliare i ponti definitivamente e non ha riservato alcun pensiero nei confronti della sua ex, sembrando persino ostile nei suoi riguardi.

L'incontro al concerto

Ma la vita gioca anche questi scherzi. E così ieri in occasione del concerto da tutto esaurito del cantante romano Ultimo, Manuel e Lulù si sono ritrovati entrambi al Circo Massimo dopo quasi tre mesi dalla fine della loro love story nata nel loft di Cinecittà. Stando alle indiscrezioni postate sui social dai vari fan della coppia, i due ex gieffini si sono trovati lontani l'uno dall'altra. Dunque non hanno potuto rivedersi faccia a faccia perché erano in una zona diversa. Le sorelle Selassié, erano in una zona rialzata dove Manuel, per via della sedia a rotelle, non poteva accedervi.

La reazione dei fan

Un utente spiega come il «fato ci ha perculati». «I due avrebbero dovuto essere vicini, visto che la zona vip era quella da dove hanno assistito al concerto le tre sorelle, ma Manuel con la sedia a rotelle non ha potuto accedervi», ha spiegato. E un'altra fan fa eco alle parole del primo: «Comunque mi hanno detto che l’area adibita per chi ha il pass è quella dove stanno le ragazze (quindi la zona rialzata), però ci sono i gradini, quindi capite da soli chi può accedervi e chi invece può stare solo altrove...».

