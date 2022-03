GF Vip, Lulù litiga con la sorella a poche ore dalla finale: 'Non sei normale, ridicola'

Al GF Vip è andato in scena un brutto litigio tra Jessica e Lulù. Tra le due sorelle Selassiè rimaste in gioco nel reality show di casa Mediaset è infatti calato il gelo. Ecco la scenata che la fairy princess ha scatenato contro Jess e il motivo che l’ha scatenata. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Giucas e la doccia bollente con Delia e Lulù: il momento hot prima della finale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA