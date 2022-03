GF Vip, Lulù fuori controllo. Prima attacca la sorella, poi Davide«Sei falso». Jessica sceglie il silenzio. Per le sorelle Sellassie sono stati giorni difficili e Signorini, durante la diretta di giovedì sera ha voluto capire meglio i motivi di questo allontanamento.

Il rapporto tra Jessica e Lulù si è un po' incrinato da quando la maggiore delle sorelle Selassiè ha deciso di pensare per la prima volta un po' a sè. «E' tutto partito da Jessica - attacca Lulù - ma non sono felice. Sono felice che lei sia più sicura io l'ho sempre spronata, però in queste ultime settimane si è staccata da me e mi manca. Non è perchè lei mi deve fare delle cose, non ho bisogno di questo. Vado in giro per la casa e non la trovo»

Jessica ha detto nella clip che Lulù farebbe di tutto pur di vincere anche mettersi contro di lei: «Io ho sempre spronato Lulù e non mi vedevo mai in finale. Quando ho iniziato a sostenere anche me stessa ho visto che lei ne ha risentito. Sarei più contetta se vincesse lei, ma se vincessi io le ci rimarrebbe male»

Lulù continua a parlare sopra tutti, mentre Jessica è in silenzio e spiega perchè: «Non mi piacciono gli scontri e all'esterno l'ho sempre difesa anche quando è indifendibile. Quando attacca me, me lo lascio scivolare, sono abituata. La amo così con me, non mi piace farla passare per cattiva, il mio silenzio è dovuto a questo»

Signorini chiede un parere a Davide su Lulù, ma lei lo impedisce dicendo: «Dice solo cazzate perchè glielo chiedete. Sei solo un falso, ti sei nascosto per mesi per arrivare fino a qui». «Questa è Lulù chiede rispetto ma non lo dà. Secondo me soffre sua sorella» conclude Davide.

