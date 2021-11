GF Vip, Lorenzo Amoruso innamorato pazzo di Manila: «E' la mia anima gemella». Una delle coppie più belle della tv e amatissima dal pubblico, ha regalato durante la diretta di lunedì sera un momento di gioia e semplicità che ha commosso tutti.

Finalmente dopo tanto tempo arriva la tanto agoniata sorpresa per Manila Nazzaro. Nella puntata di lunedì sera il Grande Fratello Vip regala al pubblico e soprattutto all'ex Miss Italia un mometo d'amore molto tenero.

Lorenzo Amoruso dopo un video dedica per la sua Manila entra nella casa ( dopo aver fato 7 giorni di isolamento ndr.): «Credo nella divina provvidenza, sei la persona della mia vita. Ognuno ha un’anima gemella nel mondo e io credo di averla trovata. Sarò sempre al tuo fianco. Quello sliding doors che abbiamo avuto nel 1999 non è stato un caso. Ti amo e continuerò ad amarti».

«La mia vita è completamente nelle sue mani - dice Manila tra le lacrime - e non potevo fare una scelta migliore, ringrazio la vita per avermi regalato Lorenzo». Signorini chiede a Lorenzo se ci sarà èrestp la proposta di matrimonio per Manila, Amoruso risponde: «Per essere felice non c'è bisogno di nulla o di un pezzo di carta, se poi decideremo di sposarci non avremo limiti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 09:00

