Gf Vip, lite furiosa tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi: «Ti sei fatta film». Nervi tesi nella Casa

La settima edizione del Grande Fratello Vip prometteva scintille e, a meno di una settimana dall'inizio, eccole puntuali come un orologio svizzero. Che Elenoire Ferruzzi si sia infatuata di Luca Salatino, ormai, è una cosa nota. Ma il suo comportamento e le sue continue allusioni a un possibile interessamento ricambiato hanno fatto saltare i nervi all'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. E nella Casa più spiata d'Italia è scoppiata una lite furiosa.

«È innamorato di me»

A nemmeno una settimana dall'inizio del reality show più amato d'Italia, Elenoire Ferruzzi è certa. Secondo lei, Luca Salatino sarebbe innamorato di lei. Un amore negato in favore di telecamera solo perchè ad attenderlo al di fuori del loft di Cinecittà ci sarebbe la sua attuale fidanzata Soraia Ceruti. Ma la situazione è subito degenerata. Il 30enne romano, infatti, non accetta i continui riferimenti a un film che Elenoire si è creata nella sua testa. Perchè il fatto che Elenoire Ferruzzi sia una persona trans non le dà la possibilità di crocifiggere un ragazzo che con lei, ha cercato di essere solo gentile dopo 24 ore di conoscenza.

L'illusione di Elenoire

A Luca Salatino, infatti, non interessa Elenoire Ferruzzi e i motivi sono abbastanza evidenti: perchè non gli piace, perchè è impegnato, ma soprattutto perchè non si può invaghire di qualcuno in meno di una settimana. Una persona che non conosce. Un vero e proprio film mentale da parte della vippona che sta creando non poche tensioni all'interno della Casa.

Lo scontro

Luca Salatino ha appreso che la Ferruzzi va dicendo che lui si è innamorato di lei. Così, senza troppi giri di parole, ha quindi voluto affrontarla. «Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che c**o stai a dì? Ma secondo te cosa ti ho fatto capire? Ma secondo te se mi vergognavo neanche ci scherzavo con te!», ha detto Luca a Elenoire.

Il video della loro lite furiosa è subito diventato virale sui social. Tutti concordano con l'ex tronista, ma la Ferruzzi è più che convinta di quello che dice e ribadisce: «Ma finiscila! Io dico quello che penso e non mi devi rompere! Io quello che sento dico! Tu devi farlo sapere a tutti! Lo hanno capito tutti che ami la tua fidanzata, hai messo i manifesti, basta! Sono due giorni che spacchi i cogli**ni! Mi stai dando della scema?. Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!», sottolinea Eleonire Ferruzzi, citando la clip mandata in onda da Alfonso Signorini durante la seconda puntata di questa settima stagione.

Lo stupore dei concorrenti

Gli altri concorrenti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, come già aveva spiegato anche Antonino Spinalbese ieri, non hanno notato nessun particolare interesse da parte di Luca per Elenoire. E le dichiarazioni di Elenoire sono state per tutti un fulmine a ciel sereno. Ma la Ferruzzi è convinta: «Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai», alludendo all'evidente interesse di Luca nei suoi confronti. Adesso tutti i telespettatori aspettano gli sviluppi del primo dramma nato tra le mura di Cinecittà che promette ulteriori scintille.

