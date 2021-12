Gf Vip, Katia Ricciarelli e il tragico pensiero sul suicidio: «E se me ne andassi ora?». Per la soprano la fama, il successo non sono nulla se quando torni a casa e chiudi la porta alle tue spalle non c'è nessuno con cui poter condividere i pensieri. La confessione durante la diretta di venerdì sera commuove tutti.

La carriera della Ricciarelli non ha bisogno di commenti eppure la soprano nella casa del Grande Fratello Vip ha detto di essere rinata. Un pensiero che Alfonso Signorini ha voluto riprendere anche durante la diretta di venerdì 10 dicembre

«La verita? - ammette la Ricciarelli - Vorrei sparire così in una nuvola e andarmene». Katia Ricciarelli ammette di aver pensato più volte al suicidio e lo fa utilizzando la metafora del "Bacio del lago": «Quando passeggio col cane vedo il lago e penso che bello se io me ne andassi ora lì, poi penso che sarebbe un'ingratitudine. Io ho due persone sole che contano nella mia vita e a loro chiedo scusa se ho pensato di finire. Uscirò da questa casa con un bagaglio enorme di gratitudine. A loro anche chiedo scusa del mio carattere un po' così, severo, ma non da diva».

