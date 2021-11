Gf Vip, Katia Ricciarelli sta male: «Febbre e pressione alta». Cosa ha detto Alex Belli

Katia Ricciarelli è stata malissimo durante la notte: a rivelarlo è stato Alex Belli, che ha detto che dopo la nomina da parte di Miriana Trevisan, la soprano ha accusato alcuni problemi di salute. Ecco come sta adesso. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 18:45

