GF Vip, Katia Ricciarelli si sposa: «Fuori ho una persona. Spero di non sbagliare ancora». La confessione della soprano, confermata anche durante la diretta di lunedì sera, ha lasciato tutti di stucco, soprattutto dopo gli innumerevoli momenti dedicati alla sua solitudine.

Una confessione davvero sorprendente quella di Katia Ricciarelli, arrivata al termine della scorsa puntata parlando con Soleil e Carmen. La soprano ha confermato tutto sia in un confessionale sia durante la diretta di lunedì 13 dicembre.

«Sono stanca voglio sposarmi con il vestito bianco - ammette Katia Ricciarelli - Giorno dopo giorno questa persona che è molto intelligente e colta mi ha conquistata. Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita e io non ho detto niente»

La Ricciarelli conferma che ha conosciuto quest'uomo misterioso in Puglia: «Non è sicuramente passione, ma è molto più alta, grazie al periodo che ho vissuto qui dentro ho capito un sacco di cose. Mi fa paura adesso dire che resterò da sola, io so che questa persona c'è e questo mi fa stare serena. Credo sia la conclusione di una vita come la mia e spero di non sbagliare ancora. Abbiamo sempre un'altra possibilità nella vita»

